В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом заседании

Лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер сообщил, что власти США пригласили Владимира Зеленского выступить на закрытом заседании. Речь на нём будет идти о выделении дополнительного финансирования Киеву.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами по защищённой видеосвязи завтра (5 декабря. — Прим. Лайфа) на закрытом брифинге. Чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно на кону при голосовании по этому вопросу", — сказал Шумер, чьё заявление транслировал канал C-Span.

Он напомнил, что в скором времени Сенат должен проголосовать по вопросу дополнительного финансирования Киева, в связи с чем попросил всех сенаторов присутствовать на заседании.