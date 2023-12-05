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5 декабря, 01:52

В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом заседании

Сенат США пригласил Зеленского выступить по видеосвязи на закрытом брифинге

Лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер сообщил, что власти США пригласили Владимира Зеленского выступить на закрытом заседании. Речь на нём будет идти о выделении дополнительного финансирования Киеву.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами по защищённой видеосвязи завтра (5 декабря. — Прим. Лайфа) на закрытом брифинге. Чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно на кону при голосовании по этому вопросу", — сказал Шумер, чьё заявление транслировал канал C-Span.

Он напомнил, что в скором времени Сенат должен проголосовать по вопросу дополнительного финансирования Киева, в связи с чем попросил всех сенаторов присутствовать на заседании.

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На прошлой неделе стало известно, что в Соединённые Штаты планируют отправиться нардепы Верховной рады из партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Цель их визита — убедить конгрессменов продолжать поддержку Украины.

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Оксана Попова
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