Киев рискует остаться без денег из-за срыва переговоров в Сенате США

Представители Демократической и Республиканской партий США в верхней палате американского парламента не смогли договориться по проектам нормативно-правовых актов, касающихся защиты границ Соединённых Штатов и борьбы с незаконной миграцией. Как передаёт телеканал NBC со ссылкой на представителей Конгресса, консенсус по этому вопросу мог бы помочь администрации действующего хозяина Белого дома Джо Байдена согласовать запрос на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

"Переговоры в Сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились. Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что попытки политических оппонентов договориться по этим вопросам не привели ни к каким положительным результатам, а лишь вызвали "серьёзные разногласия". Один из информированных источников телеканала сообщил, что демократы понимают позицию республиканцев — и последние не желают и не могут пойти на компромисс по разумному предложению, с которым согласились бы обе стороны.

Некоторые члены Демократической партии США уличили своих политических противников в том, что их запросы "продиктованы" бывшим американским президентом Дональдом Трампом. По данным канала, с таким мнением выступил лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

"Мы желаем пойти на уступки, но мы не станем ходить кругами, если республиканцы не заинтересованы во встрече на полпути", — заявил парламентарий.