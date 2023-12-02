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Регион
Опубликовано 2 декабря 2023, 04:20
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Новая помощь Киеву от США висит на волоске из-за вялости переговоров в Конгрессе

Bloomberg: Сенат США проголосует по вопросу помощи Украине не раньше 11 декабря

Голосование в Сенате США по новому пакету помощи Украине состоится не раньше 11 декабря. Об этом информирует Bloomberg.

"Вялые переговоры означают, что голосование в Сенате по вопросу финансирования Украины произойдёт не раньше 11 декабря. Сенат планирует отправиться на рождественские каникулы 15 декабря", — сделало вывод агентство.

Между законодателями отсутствует согласие по данному вопросу. Так, республиканцы настаивают на изменении политики в отношении мигрантов и решении ситуации на границе с Мексикой — без этого они отказываются принимать законопроект об Украине. Bloomberg отмечает, что помощь Киеву висит на волоске.

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Ранее сообщалось, что американский Сенат рассмотрит запрос президента США Джо Байдена касательно помощи Израилю и Украине в размере порядка 75 миллиардов долларов 4 декабря. Однако глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тернер заявил, что до конца текущего года киевский режим вряд ли получит очередную помощь от Соединённых Штатов.

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Лариса Сафронова
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