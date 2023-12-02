Новая помощь Киеву от США висит на волоске из-за вялости переговоров в Конгрессе

Голосование в Сенате США по новому пакету помощи Украине состоится не раньше 11 декабря. Об этом информирует Bloomberg.

"Вялые переговоры означают, что голосование в Сенате по вопросу финансирования Украины произойдёт не раньше 11 декабря. Сенат планирует отправиться на рождественские каникулы 15 декабря", — сделало вывод агентство.

Между законодателями отсутствует согласие по данному вопросу. Так, республиканцы настаивают на изменении политики в отношении мигрантов и решении ситуации на границе с Мексикой — без этого они отказываются принимать законопроект об Украине. Bloomberg отмечает, что помощь Киеву висит на волоске.