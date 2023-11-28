"Депутатский десант" Зеленского планирует высадку в США на этой неделе

В Соединённые Штаты в скором времени могут направиться нардепы Верховной рады из партии Владимира Зеленского "Слуга народа", чтобы убедить конгрессменов продолжать поддержку Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

"Все "слуги народа", знающие английский, собираются в США. Уезжать должны на этой неделе. Часть будет в Вашингтоне. Часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами и убеждать, что необходимо поддерживать Украину", — заявил нардеп.