"Депутатский десант" Зеленского планирует высадку в США на этой неделе
Депутаты от партии Зеленского едут в США выпрашивать помощь у Конгресса
В Соединённые Штаты в скором времени могут направиться нардепы Верховной рады из партии Владимира Зеленского "Слуга народа", чтобы убедить конгрессменов продолжать поддержку Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"Все "слуги народа", знающие английский, собираются в США. Уезжать должны на этой неделе. Часть будет в Вашингтоне. Часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами и убеждать, что необходимо поддерживать Украину", — заявил нардеп.
Дела с финансированием Украины обстоят не так радужно. Так, 17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине. Несмотря на это, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. При этом глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер сообщил, что до конца текущего года киевский режим вряд ли получит очередную помощь от Соединённых Штатов.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.
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