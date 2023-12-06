В Раде объяснили, почему Зеленский отказался выступать перед сенаторами США

Владимир Зеленский отказался выступить на секретном брифинге американского Сената по ряду причин. Так прокомментировала случившееся депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.

Она указала, что Сенат "провалит голосование" по пакету помощи Украине и Израилю, ведь демократы решили исключить из законопроекта принципиальный для Республиканской партии вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией. Парламентарий добавила, что сенатор-демократ Крис Мёрфи оказал Киеву "очень большую медвежью услугу", указывая, по всей видимости, на сделанное им заявление об отсутствии пути к достижению соглашения с республиканцами по границе.

"Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования", — добавила Устинова.