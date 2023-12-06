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5 декабря, 22:33

Во Франции сообщили о феноменальном падении Зеленского

Политик Филиппо: Зеленский потерял актуальность для союзников

Владимир Зеленский более не актуален для стран Североатлантического альянса, поэтому они всё чаще отказываются от помощи Украине. Об этом в соцсети X (экс-Twitter) заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Падение Зеленского феноменально. <…> Страны – члены НАТО бросают его одна за другой", — написал политик.

Он отметил, что на Украине тоже растёт недовольство лидером страны. В частности, мэр Киева Виталий Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме. По мнению Филиппо, нужно быстрее прекратить спонсировать "умирающий режим".

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Напомним, Виталий Кличко заявил, что на Украине практически не осталось независимых институтов власти из-за действий Владимира Зеленского. По мнению киевского мэра, такими темпами Украина скоро станет страной, "где всё зависит от настроения одного человека".

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Лариса Сафронова
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