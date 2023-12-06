Во Франции сообщили о феноменальном падении Зеленского
Политик Филиппо: Зеленский потерял актуальность для союзников
Владимир Зеленский более не актуален для стран Североатлантического альянса, поэтому они всё чаще отказываются от помощи Украине. Об этом в соцсети X (экс-Twitter) заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Падение Зеленского феноменально. <…> Страны – члены НАТО бросают его одна за другой", — написал политик.
Он отметил, что на Украине тоже растёт недовольство лидером страны. В частности, мэр Киева Виталий Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме. По мнению Филиппо, нужно быстрее прекратить спонсировать "умирающий режим".
Напомним, Виталий Кличко заявил, что на Украине практически не осталось независимых институтов власти из-за действий Владимира Зеленского. По мнению киевского мэра, такими темпами Украина скоро станет страной, "где всё зависит от настроения одного человека".
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky