Владимир Зеленский не стал толкать речь перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Политик в последний момент отменил сеанс видеосвязи, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

Ожидалось, что видеомост с Незалежной будет налажен в 23:00 по московскому времени. Зеленскому предстояло обратиться к представителям штатов в преддверии голосования по вопросу дальнейшего спонсирования киевского режима, чтобы обосновать необходимость в поддержке.

"Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту", — прокомментировал ситуацию Шумер.