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5 декабря, 20:57

Зеленский "слился" с онлайн-выступления перед сенаторами США

Сенатор Шумер: Зеленский в последний момент отменил выступление перед Конгрессом

Владимир Зеленский не стал толкать речь перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Политик в последний момент отменил сеанс видеосвязи, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

Ожидалось, что видеомост с Незалежной будет налажен в 23:00 по московскому времени. Зеленскому предстояло обратиться к представителям штатов в преддверии голосования по вопросу дальнейшего спонсирования киевского режима, чтобы обосновать необходимость в поддержке.

"Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту", — прокомментировал ситуацию Шумер.

В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом заседании

В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом заседании

А тем временем Конгресс США продолжает требовать от Белого дома внятной стратегии по Украине. По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, законодателей интересует конечная цель поддержки Киева и контроль над отправляемыми средствами.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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