Зеленский "слился" с онлайн-выступления перед сенаторами США
Сенатор Шумер: Зеленский в последний момент отменил выступление перед Конгрессом
Владимир Зеленский не стал толкать речь перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Политик в последний момент отменил сеанс видеосвязи, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.
Ожидалось, что видеомост с Незалежной будет налажен в 23:00 по московскому времени. Зеленскому предстояло обратиться к представителям штатов в преддверии голосования по вопросу дальнейшего спонсирования киевского режима, чтобы обосновать необходимость в поддержке.
"Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту", — прокомментировал ситуацию Шумер.
А тем временем Конгресс США продолжает требовать от Белого дома внятной стратегии по Украине. По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, законодателей интересует конечная цель поддержки Киева и контроль над отправляемыми средствами.
Flickr / President Of Ukraine