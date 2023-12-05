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5 декабря, 19:39

Конгресс США выставил Белому дому жёсткое условие по Украине

Спикер Джонсон: Конгресс США требует от Белого дома внятной стратегии по Украине

Палата представителей Конгресса США потребовала от Белого дома подробных ответов насчёт дальнейшей стратегии по Украине в качестве обязательного условия для продолжения обсуждения предоставления Киеву помощи. Об этом заявил спикер палаты Майк Джонсон, беседуя с журналистами в Вашингтоне.

"Я очень прямо сказал мистеру Салливану (советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. — Прим. Лайфа), что остаются важные вопросы, которые требуют ответов для продолжения этих переговоров. Какова цель? Какова конечная цель на Украине? Как мы будем обеспечивать надлежащий контроль за [направляемыми Киеву] средствами?" сообщил Джонсон.

Он добавил, что у Салливана сегодня запланирована встреча с членами Палаты представителей, на которой тот будет отвечать на имеющиеся к нему вопросы. Их общение пройдёт на фоне проблем с рассмотрением в Конгрессе запрошенного Белым домом бюджетного пакета, в который среди прочего входит более 60 миллиардов долларов на помощь Украине.

Белый дом вслед за Госдепом заявил об исчерпании ресурсов для помощи Украине

Белый дом вслед за Госдепом заявил об исчерпании ресурсов для помощи Украине

Сам Джонсон отметил, что считает приоритетом для национальной безопасности защиту границ Соединённых Штатов. Ранее сегодня он написал соответствующее письмо в Бюджетное управление Белого дома.

Напомним, ранее в США заявили, что до конца текущего года киевский режим вряд ли получит очередную помощь от Соединённых Штатов. Конгрессмен пояснил, что пакет помощи для Украины и Израиля будет сложно принять до конца года из-за позиции властей США в отношении безопасности на южной границе Америки.

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Юрий Лысенко
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