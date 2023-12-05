Конгресс США выставил Белому дому жёсткое условие по Украине

Палата представителей Конгресса США потребовала от Белого дома подробных ответов насчёт дальнейшей стратегии по Украине в качестве обязательного условия для продолжения обсуждения предоставления Киеву помощи. Об этом заявил спикер палаты Майк Джонсон, беседуя с журналистами в Вашингтоне.

"Я очень прямо сказал мистеру Салливану (советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. — Прим. Лайфа), что остаются важные вопросы, которые требуют ответов для продолжения этих переговоров. Какова цель? Какова конечная цель на Украине? Как мы будем обеспечивать надлежащий контроль за [направляемыми Киеву] средствами?" — сообщил Джонсон.

Он добавил, что у Салливана сегодня запланирована встреча с членами Палаты представителей, на которой тот будет отвечать на имеющиеся к нему вопросы. Их общение пройдёт на фоне проблем с рассмотрением в Конгрессе запрошенного Белым домом бюджетного пакета, в который среди прочего входит более 60 миллиардов долларов на помощь Украине.

Сам Джонсон отметил, что считает приоритетом для национальной безопасности защиту границ Соединённых Штатов. Ранее сегодня он написал соответствующее письмо в Бюджетное управление Белого дома.