Глава офиса Зеленского срочно воззвал к Западу из-за "большого риска" поражения

Есть большой риск поражения в конфликте с Россией, если будут новые задержки финансирования со стороны Запада, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, если США отложат помощь, Киеву станет невозможно наступать.

"Если помощь, которая обсуждается в Конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас, что наступать станет невозможно и будет большой риск проиграть эту войну", — сказал он, выступая в Институте мира в Вашингтоне.

По его словам, ВСУ уже ведут оборонительные операции по отдельным направлениям, так как сконцентрированные силы России создают сложности украинским военным. Ермак заметил, что задержка поставок с Запада может привести к тому, что Киеву будет сложно выполнить свои обязательства перед народом. Он подчеркнул, что "людям будет трудно выживать".