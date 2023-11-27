"Как только упадёт Германия — упадёт и Украина. Потому что это её последняя подпорка", — заявил Соскин.

Он подчеркнул, что действующему немецкому правительству во главе с Олафом Шольцем придётся сократить расход бюджета, и в первую очередь это коснётся помощи киевскому режиму. Также экс-советник Леонида Кучмы предположил, что в Германии в феврале следующего года могут пройти досрочные выборы, так как привыкшие к высокому уровню жизни немцы вряд ли с позитивом отнесутся к вероятному повышению налогов.