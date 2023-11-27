"Последняя подпорка": В Киеве раскрыли, что приведёт к окончательному поражению Украины
Экс-советник Кучмы Соскин: Кризис в Германии приведёт к поражению Украины
Бюджетный кризис, о котором ранее заявил баварский премьер Маркус Зёдер, приведёт к окончательному поражению Украины. Об этом на своём YouTube-канале сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Как только упадёт Германия — упадёт и Украина. Потому что это её последняя подпорка", — заявил Соскин.
Он подчеркнул, что действующему немецкому правительству во главе с Олафом Шольцем придётся сократить расход бюджета, и в первую очередь это коснётся помощи киевскому режиму. Также экс-советник Леонида Кучмы предположил, что в Германии в феврале следующего года могут пройти досрочные выборы, так как привыкшие к высокому уровню жизни немцы вряд ли с позитивом отнесутся к вероятному повышению налогов.
Напомним, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер 26 ноября заявил, что проблемы с федеральным бюджетом довели Германию до государственного кризиса по вине действующих властей. А ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что постановление немецкого суда о запрете перераспределения невостребованных кредитов на сумму в 60 миллиардов евро обернётся тяжёлыми в кратковременной перспективе последствиями для экономики страны.
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