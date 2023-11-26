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25 ноября, 21:38

Политики бьют тревогу: В Германии заявили о государственном кризисе

Премьер Баварии Зёдер: Германия оказалась в чрезвычайной ситуации по вине властей

Проблемы с федеральным бюджетом довели Германию до государственного кризиса по вине действующих властей. Так ситуацию в стране оценил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, выступивший на предвыборном мероприятии Христианско-социального союза в Нюрнберге.

По мнению политика, правящей коалиции "Светофор" место в оппозиции, так как она не имеет представления о пути решения накопившихся проблем. Действующий же кабмин, уверен Зёдер, полностью изжил себя и нуждается в замене.

"У нас не чрезвычайное положение в вопросе бюджета, у нас чрезвычайная ситуация для правительства", — отметил премьер.

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А тем временем решению внутренних вопросов немецкое правительство предпочитает дальнейшее наращивание военной поддержки Киева, рассказывал Лайф ранее. Так, недавно стало известно о планах Берлина вдвое нарастить объёмы помощи ВСУ.

Обложка ©

Flickr / Herman

Илья Пушкарев
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