Политики бьют тревогу: В Германии заявили о государственном кризисе

Проблемы с федеральным бюджетом довели Германию до государственного кризиса по вине действующих властей. Так ситуацию в стране оценил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, выступивший на предвыборном мероприятии Христианско-социального союза в Нюрнберге.

По мнению политика, правящей коалиции "Светофор" место в оппозиции, так как она не имеет представления о пути решения накопившихся проблем. Действующий же кабмин, уверен Зёдер, полностью изжил себя и нуждается в замене.

"У нас не чрезвычайное положение в вопросе бюджета, у нас чрезвычайная ситуация для правительства", — отметил премьер.