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11 ноября, 16:24

Германия собралась нарастить военную помощь Киеву вдвое

Bild: Власти Германии хотят увеличить в два раза военную помощь Украине

Правительство Германии собирается нарастить военную помощь Киеву с 4 до 8 миллиардов евро в 2024 году. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.

В публикации говорится, что Министерство финансов Германии уже обещало 4 миллиарда евро на нужды Украине, но эти средства расписаны по существующим проектам. Поэтому Минобороны ФРГ попросило выделить ещё 5 миллиардов. В итоге было решено в два раза увеличить первоначальную сумму помощи.

Комитет Бундестага по бюджету окончательно определится с изменениями в этом вопросе на следующей неделе. Издание добавляет, что у Минобороны есть ещё 2 миллиарда евро на разного рода оборонные контракты.

В Германии заговорили о трещине в ЕС из-за Украины

В Германии заговорили о трещине в ЕС из-за Украины

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что общий объём выделенной Украине помощи со стороны Германии достиг 24 миллиардов евро. По словам германского лидера, страна, как и обещала, будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

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Татьяна Миссуми
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