Германия собралась нарастить военную помощь Киеву вдвое
Bild: Власти Германии хотят увеличить в два раза военную помощь Украине
Правительство Германии собирается нарастить военную помощь Киеву с 4 до 8 миллиардов евро в 2024 году. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.
В публикации говорится, что Министерство финансов Германии уже обещало 4 миллиарда евро на нужды Украине, но эти средства расписаны по существующим проектам. Поэтому Минобороны ФРГ попросило выделить ещё 5 миллиардов. В итоге было решено в два раза увеличить первоначальную сумму помощи.
Комитет Бундестага по бюджету окончательно определится с изменениями в этом вопросе на следующей неделе. Издание добавляет, что у Минобороны есть ещё 2 миллиарда евро на разного рода оборонные контракты.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что общий объём выделенной Украине помощи со стороны Германии достиг 24 миллиардов евро. По словам германского лидера, страна, как и обещала, будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".
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