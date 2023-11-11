Германия собралась нарастить военную помощь Киеву вдвое

Правительство Германии собирается нарастить военную помощь Киеву с 4 до 8 миллиардов евро в 2024 году. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.

В публикации говорится, что Министерство финансов Германии уже обещало 4 миллиарда евро на нужды Украине, но эти средства расписаны по существующим проектам. Поэтому Минобороны ФРГ попросило выделить ещё 5 миллиардов. В итоге было решено в два раза увеличить первоначальную сумму помощи.

Комитет Бундестага по бюджету окончательно определится с изменениями в этом вопросе на следующей неделе. Издание добавляет, что у Минобороны есть ещё 2 миллиарда евро на разного рода оборонные контракты.