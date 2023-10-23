В Германии заговорили о трещине в ЕС из-за Украины
New Statesman: Европейское единство может дать трещину из-за Украины
Когда придёт время заключать сделку с Россией и платить огромные суммы за восстановление Украины, европейское единство может дать трещину. Об этом написал в статье для New Statesman немецкий журналист Вольфганг Мюнхау.
Аналитик убеждён, что западные ограничительные меры нанесли больше урона экономике Европейского союза (ЕС), чем России. Чтобы подкрепить это заявление, журналист привёл в пример прогнозы Международного валютного фонда. В организации считают, что по итогам текущего года Россия в экономическом плане вырастет сильнее, чем Соединённое Королевство, Франция, Германия и Италия.
Также он заявил, что украинский конфликт довёл напряжение сил ЕС до предела, подчеркнув, что у европейских лидеров нет общей стратегии по урегулированию этой ситуации. В то же время, по предположениям Мюнхау, стоимость восстановления Украины может оказаться гораздо выше, чем прогнозировали на Западе.
"Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придёт время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины", — заключил журналист.
Ранее бывший лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что затяжной конфликт уничтожит Украину и утянет на дно Европу. По его мнению, результат затяжной войны определяется положением дел в тылу. И, как правило, если на фронте нет успехов, в тылу начинается расслоение общества.
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