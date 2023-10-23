В Германии заговорили о трещине в ЕС из-за Украины

Когда придёт время заключать сделку с Россией и платить огромные суммы за восстановление Украины, европейское единство может дать трещину. Об этом написал в статье для New Statesman немецкий журналист Вольфганг Мюнхау.

Аналитик убеждён, что западные ограничительные меры нанесли больше урона экономике Европейского союза (ЕС), чем России. Чтобы подкрепить это заявление, журналист привёл в пример прогнозы Международного валютного фонда. В организации считают, что по итогам текущего года Россия в экономическом плане вырастет сильнее, чем Соединённое Королевство, Франция, Германия и Италия.

Также он заявил, что украинский конфликт довёл напряжение сил ЕС до предела, подчеркнув, что у европейских лидеров нет общей стратегии по урегулированию этой ситуации. В то же время, по предположениям Мюнхау, стоимость восстановления Украины может оказаться гораздо выше, чем прогнозировали на Западе.

"Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придёт время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины", — заключил журналист.