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14 октября, 03:31

Венгрия выдвинула Украине ультиматум по переговорам о вступлении в ЕС

Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении страны блокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не искоренит дискриминацию закарпатских венгров на уровне законов.

По словам дипломата, после принятия новой нормы об образовании на Украине в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нём лишь частично. Будапешт считает такое нарушение прав недопустимым.

"Это неприемлемо! Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому, когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать своё согласие, пока венграм не вернут их права", — цитирует Сийярто РИА "Новости".

Министр обратил внимание на то, что количество занятий на венгерском языке в Незалежной снижается до уровня 20–40%. Сийярто назвал ситуацию печальной, напомнив, что борьба Будапешта с Киевом за возвращение венграм их прав длится с 2015 года.

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Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что европейская дипломатия должна заставить Украину потрудиться, чтобы вступить в Евросоюз. По его словам, народу страны предстоит большая работа.

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kormany.hu

Андрей Бражников
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