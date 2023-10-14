Венгрия выдвинула Украине ультиматум по переговорам о вступлении в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении страны блокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не искоренит дискриминацию закарпатских венгров на уровне законов.

По словам дипломата, после принятия новой нормы об образовании на Украине в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нём лишь частично. Будапешт считает такое нарушение прав недопустимым.

"Это неприемлемо! Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому, когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать своё согласие, пока венграм не вернут их права", — цитирует Сийярто РИА "Новости".

Министр обратил внимание на то, что количество занятий на венгерском языке в Незалежной снижается до уровня 20–40%. Сийярто назвал ситуацию печальной, напомнив, что борьба Будапешта с Киевом за возвращение венграм их прав длится с 2015 года.