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9 октября, 08:46

Азаров заявил, что с "начала пути" в ЕС более половины украинцев оказались за чертой бедности

Экс-премьер Азаров: С "начала пути" в ЕС уровень жизни на Украине ухудшился

С момента "начала пути" Украины в Европу в стране существенно ухудшился уровень жизни. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров. Он указал, что больше половины населения живёт за чертой бедности, а тарифы выросли в девять раз.

Таким образом Азаров прокомментировал недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Тот указал, что Киеву предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз. По мнению экс-премьера, до "похода" в ЕС украинцы жили намного лучше.

"После Евромайдана и с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в девять раз, гривна девальвировала почти в пять раз, цены выросли почти в четыре раза, больше половины населения живёт за чертой бедности", — написал Азаров в телеграм-канале.

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Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что европейская дипломатия должна заставить Украину потрудиться, чтобы вступить в Евросоюз. По его словам, народу страны предстоит большая работа.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Илья Суриков
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