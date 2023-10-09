Азаров заявил, что с "начала пути" в ЕС более половины украинцев оказались за чертой бедности

С момента "начала пути" Украины в Европу в стране существенно ухудшился уровень жизни. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров. Он указал, что больше половины населения живёт за чертой бедности, а тарифы выросли в девять раз.

Таким образом Азаров прокомментировал недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Тот указал, что Киеву предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз. По мнению экс-премьера, до "похода" в ЕС украинцы жили намного лучше.

"После Евромайдана и с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в девять раз, гривна девальвировала почти в пять раз, цены выросли почти в четыре раза, больше половины населения живёт за чертой бедности", — написал Азаров в телеграм-канале.