Шольц озвучил космическую сумму, которую ФРГ потратила на Украину с начала СВО

Общий объём выделенной Украине помощи со стороны Германии достиг 24 миллиардов евро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Наша гражданская и военная помощь с начала войны исчисляется 24 миллиардами евро", — сказал он.

По словам германского лидера, страна, как и обещала, будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Он отметил, что Евросоюз и страны "Большой семёрки" не дадут повода для сомнений в этом.