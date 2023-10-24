Шольц озвучил космическую сумму, которую ФРГ потратила на Украину с начала СВО
Шольц: С февраля 2022 года Германия выделила Украине 24 миллиарда евро
Общий объём выделенной Украине помощи со стороны Германии достиг 24 миллиардов евро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Наша гражданская и военная помощь с начала войны исчисляется 24 миллиардами евро", — сказал он.
По словам германского лидера, страна, как и обещала, будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Он отметил, что Евросоюз и страны "Большой семёрки" не дадут повода для сомнений в этом.
Несмотря на постоянные заверения в вечной помощи Киеву, Олаф Шольц не поддерживает своего "союзника" в главном — вопросе членства в НАТО. По данным журнала The New Yorker, он заявлял об этом в разговоре с президентом США Джо Байденом. Причём Шольц был категоричен.
ТАСС / EPA / POOL / CLEMENS BILAN