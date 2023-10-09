Шольц в разговоре с Байденом выступил против приглашения Украины в НАТО
New Yorker: Шольц летом заявил Байдену, что против приглашения Украины в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе в ходе телефонного разговора заявлял президенту США Джо Байдену, что выступает категорически против приглашения Украины в альянс. Об этом сообщает журнал New Yorker со ссылкой на четыре источника.
"Шольц чётко дал понять, что выступал категорически против коммюнике [по итогам саммита], которое включало бы конкретное приглашение для Украины в НАТО", — пишет издание.
В материале также говорится, что такая позиция немецкого канцлера могла перечеркнуть все переговоры о содержании итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе. Собеседник издания утверждает, что Шольц дал понять Байдену, что он выступает против отмены соблюдения плана действий по членству Украины в альянсе. Однако американский лидер не поддержал его позицию, поскольку к тому времени уже дал своё согласие на это.
Как уже рассказывал Лайф, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и НАТО и теперь для начала переговоров о вступлении должна выполнить некоторые условия, в том числе провести реформы. Однако многие уверены, что в ближайшие годы Киеву членство не предоставят. Например, зампредседателя Европейского парламента Катарина Барли допустила, что если это и произойдёт, то не раньше чем в 2029 году.
ТАСС / DPA / Picture-alliance / Michael Kappeler