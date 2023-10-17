Немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе саммита западнобалканских стран в албанской Тиране заблудился на красной дорожке. Видео с казусом политика сразу же разлетелось по соцсетям.

Шольц заблудился на ковровой дорожке в Албании. Видео © X (Twitter) / Vladimir's Schatten

На кадрах 65-летний Шольц сначала идёт по ковру, однако затем сворачивает и перешагивает через ограждение. Лишь после того, как журналисты подсказали ему, что он идёт не туда, канцлер, сориентировавшись, вернулся на красную дорожку.

Многие пользователи сравнили такой казус с теми, что возникают у 80-летнего американского лидера Джо Байдена. Он известен тем, что здоровается с невидимками, а также часто спотыкается. Конгрессмены даже требовали от 46-го президента США пройти тест на умственные способности. В прошлом году Байден в ходе визита в Палестину тоже заблудился на красной дорожке. Тогда ему помог президент страны Махмуд Аббас.

"Немецкий сонный Джо. Сдал "тест Байдена". Шольц превращается в Байдена. Нами правят идиоты!" — так прокомментировали в Сети видео с оконфузившимся канцлером ФРГ.