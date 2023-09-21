В Госдуме осадили Шольца, который дерзко высказался о Путине перед пустым залом
Депутат Свинцов: Шольц пойман на непонимании истоков украинского конфликта
Своими высказываниями об истоках украинского конфликта канцлер Германии Олаф Шольц демонстрирует полное непонимание происходящих в мире процессов и окончательно дискредитирует политику НАТО. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Он напомнил, что с самого первого дня после государственного переворота на Украине в 2014 году президент России Владимир Путин, как и все здравомыслящие силы в мире, "призывал украинскую сторону, их европейских покровителей и американских хозяев Киева к переговорам". Для этого были созданы все необходимые условия и предпосылки, появились Минские соглашения и много других инициатив от российской стороны по мирному урегулированию на Украине.
"Все эти предложения России заматывались, но при этом всё больше страны НАТО стягивали свои вооружённые силы и технику не только на приграничные с Украиной восточноевропейские страны, но и на саму территорию Украины. Мы сейчас это видим во всей красе, поэтому обвинять российскую сторону и тем более президента Путина в том, что он пытается что-то там захватить, — это абсолютная чушь, абсолютная глупость", — пояснил собеседник Лайфа.
Свинцов подчеркнул, что Путин до самого последнего момента выступал за мирный план, за мирные переговоры на всех возможных международных площадках. И единственный путь, который приведёт к завершению конфликта на Украине, заключается в "прекращении бесконечных поставок вооружений хунте, которая сегодня незаконно захватила власть на Украине".
"А все эти оскорбления в адрес России и её президента показывают, что политика европейских стран и европейских руководителей во всём мире просто выявила их лицемерие и их полную глупость и непонимание тех процессов, которые сегодня идут в мире", — резюмировал депутат.
Напомним, что ранее Шольц резко высказался о Путине во время выступления на Совбезе ООН. Канцлер Германии заявил, что причиной конфликта на Украине якобы является желание президента России "захватить" соседнюю страну. Правда, резкий выпад практически не был услышан: зал во время выступления Шольца был полупустым.
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