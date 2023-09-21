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Регион
Опубликовано 21 сентября 2023, 09:00
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Шольц резко высказался о Путине во время выступления в ООН

Шольц в ООН обвинил Путина в желании захватить Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной конфликта на Украине является желание президента РФ Владимира Путина "захватить" соседнюю страну. Об этом политик сказал во время выступления в ООН, призвав российского лидера выполнить требование Генеральной Ассамблеи всемирной организации и вывести войска.

"Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всём мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины", — цитирует Шольца Die Welt.

Шольц призвал реформировать Совбез ООН из-за прихода многополярного мира
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Ранее Лайф рассказывал о том, что Владимир Зеленский в ходе заседания Совбеза ООН выдвинул два условия к России для прекращения боевых действий на территории Украины. Среди них требование к Москве вывести войска с территории "в пределах Украины 1991 года".

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kremlin.ru

Илья Суриков
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