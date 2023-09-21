Шольц резко высказался о Путине во время выступления в ООН

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной конфликта на Украине является желание президента РФ Владимира Путина "захватить" соседнюю страну. Об этом политик сказал во время выступления в ООН, призвав российского лидера выполнить требование Генеральной Ассамблеи всемирной организации и вывести войска.

"Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всём мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины", — цитирует Шольца Die Welt.