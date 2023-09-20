Шольц призвал реформировать Совбез ООН из-за прихода многополярного мира

Совет Безопасности ООН не отражает реальность многополярного мира, а потому нуждается в реформировании. Такой призыв в ходе выступления на заседании Генассамблеи организации озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.

Немецкий политик акцентировал внимание на том, что некоторым государствам положена большая роль в Совбезе. К этой группе глава немецкого правительства отнёс страны Латинской Америки, Африки и Азии. Изменение органа позволит укрепить международное сотрудничество.

"ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности. Исходя из этой предпосылки, можно договориться о тексте с различными вариантами", — предложил канцлер ФРГ.