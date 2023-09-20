Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 03:22

Шольц призвал реформировать Совбез ООН из-за прихода многополярного мира

Совет Безопасности ООН не отражает реальность многополярного мира, а потому нуждается в реформировании. Такой призыв в ходе выступления на заседании Генассамблеи организации озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.

Немецкий политик акцентировал внимание на том, что некоторым государствам положена большая роль в Совбезе. К этой группе глава немецкого правительства отнёс страны Латинской Америки, Африки и Азии. Изменение органа позволит укрепить международное сотрудничество.

"ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности. Исходя из этой предпосылки, можно договориться о тексте с различными вариантами", — предложил канцлер ФРГ.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Участие в заседании ГА ООН также принял и Владимир Зеленский. Он посетил международную встречу в трениках, чем рассмешил американских конгрессменов. Само же выступление политика в Госдуме РФ назвали позором.

Обложка ©

SPD

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров