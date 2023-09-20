Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит Генеральная Ассамблея ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Борт российской делегации отправился из Москвы до США по северному пути в облёт недружественных стран и преодолел расстояние за 11 часов 40 минут.
Также в Нью-Йорке был и Владимир Зеленский. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ранее высмеяла его за приезд на Генассамблею ООН в трениках. Она призвала Зеленского надеть костюм и галстук перед тем, как требовать новых денег для Киева.
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