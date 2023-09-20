Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит Генеральная Ассамблея ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Борт российской делегации отправился из Москвы до США по северному пути в облёт недружественных стран и преодолел расстояние за 11 часов 40 минут.

Спецборт с Лавровым летит сложным маршрутом в штаб-квартиру ООН, где может встретиться с Зеленским

Также в Нью-Йорке был и Владимир Зеленский. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ранее высмеяла его за приезд на Генассамблею ООН в трениках. Она призвала Зеленского надеть костюм и галстук перед тем, как требовать новых денег для Киева.