Пушков озвучил Шольцу плохие новости после его выступления перед пустым залом в ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не представляет интереса для международного сообщества, как и позиция Германии. Так выступление политика перед полупустым залом на Генассамблее ООН объяснил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала фото со спичем главы немецкого кабмина на полях ГА. На кадрах видно, что большая часть мест в зале пустует, а Шольца слушают лишь несколько десятков человек.