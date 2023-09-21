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20 сентября, 23:47

Пушков озвучил Шольцу плохие новости после его выступления перед пустым залом в ООН

Bild: Шольц выступил в ООН почти перед пустым залом

<p>Пустой зал в ООН в ходе выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца. Обложка © <a href="https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/article-650aaf64b4b6a976c663ea38-85470776.bild.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bild</a>/dpa/Michael Kappeler</p>

Пустой зал в ООН в ходе выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца. Обложка © Bild/dpa/Michael Kappeler

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не представляет интереса для международного сообщества, как и позиция Германии. Так выступление политика перед полупустым залом на Генассамблее ООН объяснил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала фото со спичем главы немецкого кабмина на полях ГА. На кадрах видно, что большая часть мест в зале пустует, а Шольца слушают лишь несколько десятков человек.

"Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку "Берлин" уже миновал. Решения в новом мире принимаются уже в других местах", — написал российский сенатор в телеграм-канале.

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Насмешками обернулось и выступление на полях Генассамблеи Владимира Зеленского. Американские конгрессмены подшутили над политиком из-за неподходящей одежды, а депутаты Госдумы уличили его в нежелании говорить правду о провалах ВСУ.

Илья Пушкарев
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