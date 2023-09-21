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20 сентября, 21:38

Депутат Белик: Зеленский сыграл роль голого короля в СБ ООН ради аплодисментов

Выступая на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, Владимир Зеленский исполнил роль "голого короля", попытавшись скрыть состояние дел на фронте при помощи излишней драматургии. К такому выводу пришёл депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"Зеленский умолчал о провальном контрнаступлении, разрухе и повальном бегстве из страны мужского населения. Президенту-актёру важны аплодисменты слушателей, и неважно, что он играет роль короля, причём голого", — цитирует парламентария РИА "Новости".

Политик толкнул речь на заседании Совбеза Организации Объединённых Наций 20 сентября. Он обвинил ООН в бездействии, объяснив это правом вето Москвы. По мнению Зеленского, Россия якобы незаконно заняла место Советского Союза в международном органе.

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Ранее Лайф сообщал, что делегация РФ присутствовала в зале Совета Безопасности ООН на выступлении Зеленского. Её возглавил постпред России при ООН Василий Небензя, так как глава МИД страны Сергей Лавров отсутствовал.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Пушкарев
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