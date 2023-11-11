Немцы столкнулись со щекотливой проблемой после начала СВО
BM: Жители Германии стали реже мыться из-за роста цен после начала СВО
Жители Германии из-за роста цен на энергоносители после начала специальной военной операции России на Украине вынуждены ограничивать себя в потреблении воды. Об этом пишет немецкая газета Berliner Morgenpost.
По его данным, в прошлом году 51% опрошенных немцев сообщили, что сокращают потребление воды всеми возможными способами: они принимали душ реже, короче или с более холодной водой. А в текущем году этот показатель увеличился ещё на 6%. Журналисты убеждены, что именно возросшие цены на энергоносители научили граждан ФРГ изменять привычке принимать душ.
"Страх перед более высокими затратами уже побуждает многих людей экономить", — говорится в статье.
В публикации также указано, что, согласно результатам опроса, у каждого второго жителя Германии дома стоят водо- и энергосберегающие системы. Ещё 19% респондентов заявили, что планируют оборудовать своё жилище этими средствами. Помимо того, корреспонденты дали несколько советов своим соотечественникам о том, как не переплачивать за воду. Газета сообщает, что для этого вместо ванны стоит по-быстрому принять душ, а фрукты и овощи мыть не под проточной водой, а в миске.
Ранее СМИ сообщили, что Германия может потерять всё из-за антироссийской политики. На фоне конфликта на Украине модель управления страной сейчас переживает кризис как в экономике, так и в политике, отметили западные журналисты.
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