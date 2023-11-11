Немцы столкнулись со щекотливой проблемой после начала СВО

Жители Германии из-за роста цен на энергоносители после начала специальной военной операции России на Украине вынуждены ограничивать себя в потреблении воды. Об этом пишет немецкая газета Berliner Morgenpost.

По его данным, в прошлом году 51% опрошенных немцев сообщили, что сокращают потребление воды всеми возможными способами: они принимали душ реже, короче или с более холодной водой. А в текущем году этот показатель увеличился ещё на 6%. Журналисты убеждены, что именно возросшие цены на энергоносители научили граждан ФРГ изменять привычке принимать душ.

"Страх перед более высокими затратами уже побуждает многих людей экономить", — говорится в статье.

В публикации также указано, что, согласно результатам опроса, у каждого второго жителя Германии дома стоят водо- и энергосберегающие системы. Ещё 19% респондентов заявили, что планируют оборудовать своё жилище этими средствами. Помимо того, корреспонденты дали несколько советов своим соотечественникам о том, как не переплачивать за воду. Газета сообщает, что для этого вместо ванны стоит по-быстрому принять душ, а фрукты и овощи мыть не под проточной водой, а в миске.