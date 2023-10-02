Германия может потерять всё из-за антироссийской политики, пишут СМИ

Историк Тарик Сирил Амар предупредил Германию о серьёзных последствиях, которые ожидают страну из-за её антироссийской политики. Рано или поздно ФРГ заплатит "страшную цену", пишет Newsweek.

По его словам, западные лидеры заинтересованы в сокрушительном поражении России, поскольку в ином случае рухнет весь международный порядок. При этом усиление Китая они считают серьёзным вызовом, из-за чего хотят себя "обезопасить". Между тем на самом деле большая проблема исходит от Германии. На фоне конфликта на Украине модель управления страной сейчас переживает кризис как в экономике, так и в политике.

"Мы предполагали, что первой страной, которая прогнётся под экономическим бременем конфликта на Украине, станет Россия. Однако сейчас мы видим, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растёт. Но что, если первой споткнётся Германия?" — задался вопросом эксперт.

Историк подчеркнул, что население Германии больше не верит в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, а также оказалось разочаровано в ценностях и методах правящих в стране центристов.