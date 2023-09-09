Стало известно о "тройном ударе" по экономике Германии

Экономика Германии существенно ослабла из-за трёх факторов, с которыми столкнулась страна после начала конфликта на Украине. Об этом заявил старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар.

"Существует тройной удар: более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок", — отметил специалист в беседе с The Wall Street Journal.

Как уточнил Тордуар, из-за украинского конфликта в Германии сильно подскочили цены на энергоносители и продукты питания. В связи с этим в стране произошёл спад производства в энергоёмких отраслях, который совпал с глобальным трендом, направленным против открытой международной торговли. Кроме того, немцы сталкиваются с жёсткой конкуренцией со стороны китайских компаний. Так, ФРГ недавно лишилась лидирующей позиции в автомобильном бизнесе, уступив её китайцам.