Минфин ФРГ оценил ущерб экономике, нанесённый дырой в бюджете на 60 миллиардов евро
Минфин ФРГ: Изъятие 60 миллиардов евро повлечёт тяжёлые последствия для бюджета
Постановление суда Германии о запрете перераспределения невостребованных кредитов на сумму в 60 миллиардов евро обернётся тяжёлыми в кратковременной перспективе последствиями для немецкой экономики. Об этом в интервью Bild сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
"Краткосрочные последствия тяжёлые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями", — рассказал глава германского экономического ведомства.
Под долгосрочными преимуществами он имел в виду рост эффективности экономики путём снижения бюрократии, развития финансовых технологий и привлечения частного капитала. При этом министр отметил, что в ближайшее время в Германии будет ощущаться нехватка бюджетных средств.
"В будущем будет не хватать государственного финансирования, которое было предназначено для обновления экономики и инфраструктуры", — пояснил Линднер, добавив, что сейчас кабмин Германии разрабатывает "новые концепции" на фоне сложившейся экономической ситуации.
На днях Конституционный суд ФРГ признал неправомерным перераспределение в фонд защиты климата 60 миллиардов из невостребованных кредитных средств дополнительного бюджета на 2021 год, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Причиной такого решения стало правило "долгового тормоза", которое запрещает чрезмерное увеличение долгового бюджета страны.
Ранее стало известно о том, что Германия собралась нарастить военную помощь Киеву вдвое. Германский Минфин уже обещал четыре миллиарда евро на нужды Украины, но эти средства расписаны по существующим проектам. Поэтому Минобороны ФРГ попросило выделить ещё пять миллиардов. В итоге было решено в два раза увеличить первоначальную сумму помощи.
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