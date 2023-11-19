Минфин ФРГ оценил ущерб экономике, нанесённый дырой в бюджете на 60 миллиардов евро

Постановление суда Германии о запрете перераспределения невостребованных кредитов на сумму в 60 миллиардов евро обернётся тяжёлыми в кратковременной перспективе последствиями для немецкой экономики. Об этом в интервью Bild сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

"Краткосрочные последствия тяжёлые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями", — рассказал глава германского экономического ведомства.

Под долгосрочными преимуществами он имел в виду рост эффективности экономики путём снижения бюрократии, развития финансовых технологий и привлечения частного капитала. При этом министр отметил, что в ближайшее время в Германии будет ощущаться нехватка бюджетных средств.

"В будущем будет не хватать государственного финансирования, которое было предназначено для обновления экономики и инфраструктуры", — пояснил Линднер, добавив, что сейчас кабмин Германии разрабатывает "новые концепции" на фоне сложившейся экономической ситуации.

На днях Конституционный суд ФРГ признал неправомерным перераспределение в фонд защиты климата 60 миллиардов из невостребованных кредитных средств дополнительного бюджета на 2021 год, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Причиной такого решения стало правило "долгового тормоза", которое запрещает чрезмерное увеличение долгового бюджета страны.