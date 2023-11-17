Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту Зайпелю грозит суд в Германии

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который в 2014 году взял интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд в Германии. Как сообщает РИА "Новости", причиной этого являются некие сообщения о "получении гонорара из РФ".

Телеканал ZDF и журнал Der Spiegel на днях опубликовали статью в рамках международного расследования Cyprus Confidential, в которой утверждается, что Зайпель якобы получал спонсорские деньги через офшорную фирму российского бизнесмена Алексея Мордашова. Речь идёт о 600 тысячах евро. В тот период он работал над книгами о Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничал с телерадиокомпанией Norddeutscher Rundfunk (NDR) в качестве внештатного журналиста. Для неё Зайпель снял документальный фильм о России в 2012 году, а спустя два года взял интервью у лидера РФ.

В NDR заявили, что досудебная проверка начата из-за конфликта интересов.

"NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмёт бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн", — заявили в компании, заподозрив, что Зайпель ввёл их в заблуждение.

В свою очередь в издательстве Hoffmann und Campe решили отказаться от продаж книг журналиста. Сам документалист подтвердил, что "получал поддержку со стороны Мордашова". Вместе с тем он отрицает, что это хоть как-то повлияло на содержание книг.

Хуберт Зайпель — автор книг "Путин: логика власти" (Putin. Innenansichten der Macht, 2015) и "Власть Путина. Зачем Европе Россия?" (Putins Macht. Warum Europa Russland braucht, 2021).