Путин: Россия уничтожила 747 танков ВСУ с начала контрнаступления

С начала своего контрнаступления ВСУ лишились 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"Дали им сколько — 400 танков — ну дали всё, что обещали. Но мы уничтожили 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления", — сказал он.