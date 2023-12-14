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14 декабря, 09:36

Путин: Россия уничтожила 747 танков ВСУ с начала контрнаступления

С начала своего контрнаступления ВСУ лишились 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"Дали им сколько — 400 танков — ну дали всё, что обещали. Но мы уничтожили 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления", — сказал он.

Онлайн итоговой пресс-конференции Путина 2023: главные вопросы и ответы президента

Онлайн итоговой пресс-конференции Путина 2023: главные вопросы и ответы президента

Ранее Владимир Путин назвал своей главной задачей после 2024 года укрепление суверенитета России. Он отметил, что без этого существование России невозможно.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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