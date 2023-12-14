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14 декабря, 10:08

Путин предупредил о росте инфляции в РФ к концу 2023 года

Путин: Инфляция в России к концу текущего года может вырасти до 8%

<p>Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Инфляция в России к концу текущего года, к сожалению, может вырасти до 8%, но правительство и Центробанк принимают меры для её возвращения к целевым показателям. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"К сожалению, у нас подросла инфляция, это так. К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры", — сказал президент.

Вместе с тем Путин отметил, что промышленное производство в России выросло на 3,6%. При этом обрабатывающая промышленность показала рост на 7,6%, а на 10% увеличился поток инвестиций в основной капитал, подчеркнул глава государства.

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Ранее Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что в России наблюдается безработица на уровне 2,9%. По его словам, такого ещё никогда не было в истории нашей страны. Также президент указал, что реальные зарплаты по итогам года вырастут примерно на 8%, а реальные располагаемые доходы населения — на 5%.

Наталья Исакова
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