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14 декабря, 09:29

Путин: Уровень безработицы в России уже 2,9%, такого никогда в истории не было

В России наблюдается безработица на уровне 2,9%, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции. Он отметил, что такого никогда не было в истории РФ.

"Мы гордились тем, что у нас исторический минимум по безработице. Уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России, это очень хороший показатель состояния экономики", — сказал глава государства.

Также Путин указал, что реальные зарплаты по итогам года вырастут примерно на 8%, а реальные располагаемые доходы населения — на 5%.

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Напомним, только что в московском Гостином Дворе начались "Итоги года с Владимиром Путиным". В зале собрались представители региональных, федеральных и иностранных СМИ, а россияне успели отправить главе государства миллионы вопросов.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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