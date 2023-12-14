Путин: Уровень безработицы в России уже 2,9%, такого никогда в истории не было

В России наблюдается безработица на уровне 2,9%, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции. Он отметил, что такого никогда не было в истории РФ.

"Мы гордились тем, что у нас исторический минимум по безработице. Уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России, это очень хороший показатель состояния экономики", — сказал глава государства.

Также Путин указал, что реальные зарплаты по итогам года вырастут примерно на 8%, а реальные располагаемые доходы населения — на 5%.