Путин согласился с идеей поднять планку по льготной арктической ипотеке
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нужно увеличивать максимальную сумму кредитования по льготной арктической ипотеке. Сейчас верхний предел составляет 6 млн рублей. Российский лидер выразил такое мнение на встрече с получателями соответствующих займов, которую провёл в режиме видеоконференции.
"Согласен, это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. Я с вами согласен, так мы и сделаем. Надо поднять эту планку. Там маловато, вы правы абсолютно", — сказал Путин.
А ранее Лайф рассказывал, что Правительство России расширило действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. Жители этого региона тоже смогут оформлять займы на строительство или покупку жилья по ставке до 2%.
Kremlin.ru