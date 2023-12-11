Путин согласился с идеей поднять планку по льготной арктической ипотеке

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нужно увеличивать максимальную сумму кредитования по льготной арктической ипотеке. Сейчас верхний предел составляет 6 млн рублей. Российский лидер выразил такое мнение на встрече с получателями соответствующих займов, которую провёл в режиме видеоконференции.

"Согласен, это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. Я с вами согласен, так мы и сделаем. Надо поднять эту планку. Там маловато, вы правы абсолютно", — сказал Путин.