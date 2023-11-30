В России запустили льготную ипотеку под 2% для Арктики
Кабмин расширил действие "Дальневосточной ипотеки" на Арктическую зону
Правительство России расширило действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. Жители этого региона тоже смогут оформлять займы на строительство или покупку жилья по ставке до 2%, гласит постановление, опубликованное пресс-службой кабмина.
"Жители городов и посёлков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — рассказали в правительстве.
Жителям регионов Арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство и покупку жилья. Оформить льготную ипотеку могут в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктике не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет включительно, люди, получившие земельные участки по программе "Гектар", а также участники региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного кредита по ней составляет 6 млн рублей.
А ранее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил перестать "выдавать ипотеку всем подряд" для преодоления ипотечного пузыря, а также для стимуляции рождаемости.
ТАСС / Юрий Смитюк