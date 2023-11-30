В России запустили льготную ипотеку под 2% для Арктики

Правительство России расширило действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. Жители этого региона тоже смогут оформлять займы на строительство или покупку жилья по ставке до 2%, гласит постановление, опубликованное пресс-службой кабмина.

"Жители городов и посёлков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — рассказали в правительстве.

Жителям регионов Арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство и покупку жилья. Оформить льготную ипотеку могут в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктике не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет включительно, люди, получившие земельные участки по программе "Гектар", а также участники региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного кредита по ней составляет 6 млн рублей.