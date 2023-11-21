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21 ноября, 12:12

Нечаев объяснил Лайфу, почему нужно перестать выдавать льготную ипотеку всем подряд

Лидер партии "Новые люди" Нечаев призвал подумать о введении целевой ипотеки

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев прокомментировал Лайфу озвученную ранее идею о том, что льготную ипотеку необходимо выдавать не всем категориям граждан, а только семьям с детьми и тем, кто покупает недвижимость в регионах и сельской местности.

"Нужно перестать раздавать всем льготную ипотеку, как бы это ни звучало печально. Нужна ипотека целевая. Давать там, где мы хотим, чтоб жили люди, развивая эти территории. Во-первых, жителям дальних регионов и в сельской местности. Ведь люди живут не только в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Во-вторых, молодым семьям и тем, кто родил детей", — подчеркнул парламентарий.

Второе дыхание: Почему ипотека по высокой ставке становится хитом

Второе дыхание: Почему ипотека по высокой ставке становится хитом

Напомним, ранее Нечаев предложил перестать "выдавать ипотеку всем подряд" для преодоления ипотечного пузыря, а также для стимуляции рождаемости.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Ольга Годуненко
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