Нечаев объяснил Лайфу, почему нужно перестать выдавать льготную ипотеку всем подряд

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев прокомментировал Лайфу озвученную ранее идею о том, что льготную ипотеку необходимо выдавать не всем категориям граждан, а только семьям с детьми и тем, кто покупает недвижимость в регионах и сельской местности.

"Нужно перестать раздавать всем льготную ипотеку, как бы это ни звучало печально. Нужна ипотека целевая. Давать там, где мы хотим, чтоб жили люди, развивая эти территории. Во-первых, жителям дальних регионов и в сельской местности. Ведь люди живут не только в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Во-вторых, молодым семьям и тем, кто родил детей", — подчеркнул парламентарий.