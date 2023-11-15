Второе дыхание: Почему ипотека по высокой ставке становится хитом В каких случаях брать ипотеку по ставке 16% годовых и выше — выгодно. Есть обстоятельства, когда эта программа всё равно имеет смысл. 14 ноября, 22:43 Почему ипотека по высокой ставке становится хитом. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Как только Центробанк поднял ключевую ставку до 15%, коммерческие банки отреагировали немедленным ростом своих ипотечных ставок. При этом некоторые россияне, кто уже имел на руках решение об одобрении ипотеки по более низкой ставке, — получили отказ по сделке и новое предложение с кредитной планкой на уровне 15,6−16,4% годовых. Конечно, выплачивать такой процент более десятка лет — в большинстве случаев затея весьма сомнительная. Тем более что за сумму, которую ежемесячно потребуется отдавать банку, сейчас можно найти весьма достойный вариант аренды и для этого не потребуется первоначальный взнос, страховка и привязка к выбранной квартире. Однако эксперты отмечают несколько ситуаций, при которых оформлять ипотечные кредиты даже по высоким ставкам — всё равно выгодно.

Выкуп по выгодной цене

Профессионалы рынка недвижимости утверждают, что сейчас самое время для тех, кто давно хотел улучшить свои жилищные условия, — можно выгодно продать свою квартиру и удачно купить ту, которая всегда будет иметь хорошую рыночную стоимость. Да, для этого потребуется существенная доплата и высокая ставка по ипотеке. Но она может нивелироваться дисконтом по цене.

Профессионалы рынка недвижимости утверждают, что сейчас самое время для тех, кто давно хотел улучшить свои жилищные условия. Фото © Shutterstock

Как следует из предложений объявлений о продаже недвижимости, размещённых в Интернете, примерно с середины лета текущего года в крупнейших российских городах и прежде всего в столице на продажу было выставлено немало объектов с достаточно высоким ценником, которые по факту были проданы со скидкой чуть ли не в треть от первоначального запроса. Финансисты утверждают, что это связано с "перегретостью" ипотечного рынка и с разочарованием частных инвесторов, которые брали ипотеку для вложения в дорогие объекты с последующей их сдачей внаём.

— Рынок аренды сместился в сторону доступного жилья, которого много, и выплачивать кредит за не приносящий ежемесячный доход "бизнес-класс" — стало накладно, — комментирует ситуацию финансовый аналитик Татьяна Упир.

Как пояснили Лайфу в ГУ Банка России по ЦФО, только в первом полугодии 2023 года в России граждан, выплачивающих ипотеку, стало более десяти миллионов, при этом 48% кредитов на приобретение жилья в указанном периоде были выданы более чем на 25 лет, а у восьми из десяти граждан, взявших ипотеку в II квартале, уже был потребительский кредит.

— Схема, при которой арендные платежи "перекрывают" платёж по ипотеке, — для дорогой недвижимости уже не работает, и поэтому в этом сегменте немало предложений с дисконтом примерно 15% от рыночной стоимости объекта. Если брать ипотеку для срочного выкупа, а через несколько месяцев, продав имеющуюся недвижимость, погасить большую часть кредита, то высокая ставка компенсируется скидкой. При этом существует реальная перспектива в течение двух-трёх лет рефинансировать остаток долга под более низкий процент, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Остаётся напомнить, что для такой сделки потребуется ещё иметь первоначальный взнос либо договариваться с банком о переводе существующего долга. Сейчас кредитные учреждения вполне соглашаются на такой ход, иногда даже с сохранением ставки предыдущего должника, но при условии достаточного дохода того, кто приобретает недвижимость.

Авторы Михаил Краснов