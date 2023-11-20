В России призвали ограничить выдачу ипотеки

Ипотеку необходимо выдавать тем, кто покупает жильё в регионах или сёлах, а также семьям с детьми. Этот шаг позволит стимулировать рождаемость, считает лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Надо перестать раздавать всем ипотеку, как бы это ни звучало печально. Нам нужно давать ипотеку целевую. Давать там, где мы хотим, чтоб люди жили. Во-первых, — это регионы, село. И второе — молодым семьям и тем, кто родил детей", — указал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".

От лица партии "Новые люди" он добавил, что не стоит "выдавать ипотеку всем подряд" для преодоления ипотечного пузыря. В большинстве случаев (85%) ипотечные кредиты берутся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти. А ведь есть ещё люди, которые живут не в столице, подытожил лидер партии.