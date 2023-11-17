Назван знак зодиака, представители которого так и рвутся взять ипотеку

Среди ипотечников, покупающих дорогие квартиры в новостройках, больше всего Рыб. Результаты соответствующего исследования опубликовала газета "Известия".

Аналитики "Аеон девелопмент" и "Метриум" в своей работе использовали собственные данные и клиентскую аналитику крупнейшего премиального комплекса жилых небоскрёбов River Park Towers Кутузовский. Выяснилось, что среди представителей Рыб почти 100% берут на жильё ипотеку. Связано это, как считается, с интуицией таких людей.

"Любая Рыба интуитивно понимает, что найдутся способы погасить кредит. Возможно, не зря считается, что именно этот знак обладает экстрасенсорными способностями", — подчеркнули эксперты.

Кроме того, в список ипотечников также вошли Овны, берущие кредит в 79% случаев, и Раки, четверть которых не боится финансового бремени. Причём первые часто погашают ипотеку досрочно, а Раки сохраняют хладнокровие при трудностях с оплатой долга.

Что касается тех, кто предпочитает платить за жильё своими деньгами, то среди них лидируют Водолеи — 62%. Среди же Стрельцов таких половина. Причём эксперты нашли связь между полной оплатой квартиры и её стоимостью, так как оба этих знака вошли в тройку состоятельных клиентов: средний бюджет Стрельцов составил 37 миллионов рублей, а у Водолеев — 34 миллиона рублей.