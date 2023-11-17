Умники и умницы: 5 знаков зодиака, от рождения наделённых невероятным умом

Астрологи убеждены, что звёзды напрямую влияют на интеллектуальные способности. Конечно, немалую роль играют гены, окружение и старание самого человека. При желании каждый может развить свой интеллект, но скрытые таланты и врождённые качества направляют некоторых из нас к большим свершениям с самого детства. Разбираемся, у каких знаков зодиака самый высокий IQ.

1. Знак зодиака Близнецы

Под этими знаками зодиака рождаются самые умные и уникальные люди. Фото © Shutterstock

У людей, рождённых под знаком зодиака Близнецы, от рождения присутствует тяга ко всему новому, в том числе знаниям и навыкам. Обычно у них имеется несколько дипломов об окончании учебных заведений, а любую информацию эти люди быстро воспринимают и усваивают. Вот только не всегда могут всё разложить по полочкам. Поэтому в голове у представителей знака зодиака Близнецы творится самый настоящий хаос и неразбериха. Эти персоны быстро реагируют на перемены в жизни, легко обучаемы, мыслят практично, с ними приятно и интересно общаться. Воздушные представители умеют точно выражать свои намерения и хорошо понимают трудности и переживания других людей. Коэффициент интеллекта у носителей знака зодиака Близнецы всегда на верхней планке, а это отличный старт для оглушительного успеха в научной сфере деятельности.

2. Знак зодиака Водолей

Какие люди выделяются из толпы и всегда умнее остальных — рождённые под знаком зодиака Водолей. Фото © Shutterstock

Те, кто по гороскопу Водолей, — настоящие рекордсмены по количеству книг в домашней библиотеке. И, будьте уверены, большую часть из них они уже прочли. Люди этого знака зодиака с самого детства любят читать и учатся этому в раннем возрасте. Эти люди поглощают книги где и когда угодно: на отдыхе, в транспорте, во время обеда и даже прямо на ходу. Особенно их привлекает научная фантастика, а также литература, посвящённая ключевым открытиям прошлого и настоящего. Но и от старой доброй классики они не откажутся. Ведь книги для Водолеев — это прежде всего источник новых идей и знаний об этом мире.

3. Знак зодиака Скорпион

Скорпионы всегда хватают звёзды с неба — они самые интеллектуальные знаки зодиака. Фото © Shutterstock

Гений и злодейство — вещи несовместные, сказал Александр Сергеевич Наше Всё, но Пушкин так говорит просто потому, что он типичная Дева… Ещё как совместные! С таким умищем, как у людей, родившихся под знаком зодиака Скорпион, можно захватить вселенную и высочайшим межгалактическим указом просто взять и отменить все остальные интеллектуальные знаки зодиака, да? Нет. Нельзя. Потому что им не только ума отсыпали щедро, но и богатым эмоциональным миром наделили. Так что Скорпион, толком не успев осознать и обдумать любую непонятную ситуацию, уже скачет на козе по ипподрому, на ходу разрывая баян. Последствия эмоциональных взбрыков, как правило, мешают плодам ума этого знака, правда.

4. Знак зодиака Лев

Самые умные среди всех знаков зодиака: Лев. Фото © Shutterstock

Самый одарённый и трудолюбивый знак зодиака — Лев. Его представители всегда сомневаются и ищут подтверждения своим словам, поэтому получается накапливать большой объём знаний. Эти личности обычно выделяются остроумием в своём окружении. Представителям знака зодиака Лев важно оказаться в центре внимания — они отличаются уверенностью и целеустремлённостью и используют эти качества при любом удобном случае. Чаще других знаков Львы делают важные открытия — и нередко являются двигателями прогресса для своей эпохи. Обладая энциклопедическими знаниями, они легко ими делятся, если тема разговора интересна. Обычно у обладателей знака зодиака Лев есть хобби, а то и не одно, и это повышает их интеллектуальный уровень и делает для других интересными собеседниками.

5. Знак зодиака Весы

Кто из представителей зодиакального круга рождается семи пядей во лбу: Весы. Фото © Shutterstock