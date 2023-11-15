6 вещей, которые делают все бабушки, а домашние сходят из-за этого с ума
В силу возраста старики обрастают определёнными привычками. И если некоторые из них милые, например, любовь готовить пирожки или постоянно давать денег на мелкие расходы внукам, то есть и те, которые бесят. Перечисляем как раз их.
Все знают, что чем больше человеку лет, тем больше непонятных, а порой и бесячих привычек у него появляется. Сегодня мы надавим на больную мозоль всех, кто живёт под одной крышей со своими пожилыми родственниками. А заодно расскажем, какие привычки делают все бабушки и этим бесят.
1. Постоянно ворчат
6 вредных и бесячих привычек, которые делают абсолютно все бабушки. Фото © Shutterstock
Первое и самое основное, что чаще всего бесит тех, кому приходится жить с бабушками, — их ворчание. Эти охи, тяжёлые вздохи, незаметные старикам постоянные негативные комментарии всего подряд. Старость уважать, конечно, нужно… но попытки понимать ворчащих по поводу и без стариков не делают эту их особенность менее раздражающей.
2. Обсуждают и осуждают всё и вся вслух
Вторая привычка всех бабушек, которая заставляет зубы скрипеть от желания возразить в ответ, — обсуждение с наивысшим градусом критики всего и вся. Шумные соседи с пятого этажа, внуки троюродной тётки, новый кондуктор в троллейбусе или продавщица-хамка в магазине — всем перемоют косточки, да ещё и найдут, на что пожаловаться.
3. Кричат из-за громко работающего телевизора
Что больше всего бесит родственников в бабушках? 6 их привычек. Фото © Shutterstock
Это нормально — плохо слышать, когда вам за 60 годиков. Но вот привычка смотреть громко телевизор и при этом стараться быть в курсе событий, происходящих дома, всех бесит. Мало приятного не только невольно слышать всё, что происходит на экране очередной мыльной оперы, так ещё и пытаться перекричать телевизор, чтобы ответить. В итоге такая привычка бабушек для домочадцев оборачивается лишними передвижениями.
4. Отрицают вашу точку зрения и настаивают на своей
Чем старше становится человек, тем хуже он адаптируется и приспосабливается к новому. Бабуля может быть на вид божий одуванчик, но стоит с ней заговорить на тему, которая, например, при Сталине решалась определённым образом, всё, пиши пропало. До последнего человек будет отрицать возможность посмотреть на проблему под другим углом. И эта привычка бабушек откровенно бесит.
5. Неуважение к правилам и законам
Наверняка вы ни раз пересекались с такими противными бабульками в общественном транспорте или магазинах. Они лезут напролом, возмущаются на всех и требуют сначала обслужить или пропустить их. Почему так получается? Многие старики считают, что им всё можно, и не придерживаются общественных правил и норм поведения. Что нередко приводит к конфликтам с другими людьми и нарушению общественного порядка.
6. Навязчивый контроль
Контроль, ворчание и длинный язык: что в поведении стариков нас бесит сильнее всего. Фото © Shutterstock
Попытки контролировать жизнь других людей и вмешиваться в их дела могут вызывать раздражение и неприятие. Но вряд ли у кого останутся силы с этим бороться. Для некоторых бабулек контроль над другими — это способ сохранить свои влияние и авторитет. Также некоторые пожилые личности могут придерживаться старых традиций и обычаев, из-за чего пытаться контролировать или быть в курсе дел всех более младших членов семьи для них является нормой.
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