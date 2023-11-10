5 конфет из советского детства, которые обязательно нужно дать попробовать внукам

В детской памяти осталось множество воспоминаний о любимых и таких вкусных конфетах времён СССР. Мы с улыбкой вспоминаем те времена, когда каждый распечатанный фантик был маленьким праздником. Давайте вернёмся назад в прошлое и вспомним пять самых популярных конфет. Их-то обязательно и нужно дать попробовать любимым внукам, чтобы они могли представить, что испытывали мы десятилетия назад.

1. Конфета "Косолапый мишка"

Любимые сладости времён СССР, которые ели все. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

И первая сладость, которую стоит попробовать внукам, — это "Косолапый мишка". Эти конфеты были известны ещё в Российской империи, их считают настоящей легендой. Лакомства пережили и монархию, и коммунизм — и до сих пор их производят!

2. Конфета "Коровка"

Какие конфеты обожали все советские дети? Фото © Ein-arzt.livejournal.com

На втором месте расположилась ещё одна знаменитая и популярная конфета времён СССР — "Коровка". Эти сладости с жидкой начинкой завоевали сердца советских детей и взрослых. История "Коровки" началась ещё в начале XX века благодаря Феликсу Поморскому, который производил нежные ириски на своей фабрике в Польше. После Второй мировой производство конфет расширилось до всего Советского Союза.

3. Конфета "Маска"

Любимые сладости из СССР: вспоминаем любимые лакомства. Фото © Picturehistory.livejournal.com

Очередная конфета, которую точно нужно дать попробовать внукам, — это "Маска". В сборнике ГОСТа она описывается так: корпус из молочно-орехового пралине с добавлением порошка какао и жжёнки в шоколадной глазури. Но если в Союзе добавляли кешью, то сейчас орех заменили более дешёвым арахисом. Но всё ещё вкусно!

4. Конфета "Мишка на Севере"

5 конфет из советского детства, которые до сих пор можно купить в магазинах. Фото © Sagittario.livejournal.com

А помните "Мишку на Севере"? Ну конечно! Эту конфету с нежной начинкой придумали на Ленинградской фабрике имени Надежды Константиновны Крупской ещё в 1939 году. Несмотря на трудные времена войны и блокады Ленинграда, фабрика смогла выпустить три тонны этих вкусностей в 1943 году. После войны конфеты стали производить и на других фабриках Советского Союза.

5. Конфета "Кара-Кум"

5 конфет, которые во времена СССР обожали все. Фото © Picturehistory.livejournal.com

Шоколадные конфеты с ореховым пралине и вафлями были любимым угощением для миллионов советских жителей. Изначально они производились на Таганрогской кондитерской фабрике, но вскоре стали выпускаться и на других предприятиях. Обёртка фабрики "Красный Октябрь" с изображением верблюда и грузовика является настоящей ретронаходкой: сейчас на фантике остались одни верблюды.