5 конфет из советского детства, которые обязательно нужно дать попробовать внукам
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Вспоминаем лучшие сладости времён СССР, которые всё ещё можно купить и, кончено, угостить ими самых маленьких. Чтобы они тоже знали, какое оно на вкус — советское детство.
В детской памяти осталось множество воспоминаний о любимых и таких вкусных конфетах времён СССР. Мы с улыбкой вспоминаем те времена, когда каждый распечатанный фантик был маленьким праздником. Давайте вернёмся назад в прошлое и вспомним пять самых популярных конфет. Их-то обязательно и нужно дать попробовать любимым внукам, чтобы они могли представить, что испытывали мы десятилетия назад.
1. Конфета "Косолапый мишка"
Любимые сладости времён СССР, которые ели все. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин
И первая сладость, которую стоит попробовать внукам, — это "Косолапый мишка". Эти конфеты были известны ещё в Российской империи, их считают настоящей легендой. Лакомства пережили и монархию, и коммунизм — и до сих пор их производят!
2. Конфета "Коровка"
Какие конфеты обожали все советские дети? Фото © Ein-arzt.livejournal.com
На втором месте расположилась ещё одна знаменитая и популярная конфета времён СССР — "Коровка". Эти сладости с жидкой начинкой завоевали сердца советских детей и взрослых. История "Коровки" началась ещё в начале XX века благодаря Феликсу Поморскому, который производил нежные ириски на своей фабрике в Польше. После Второй мировой производство конфет расширилось до всего Советского Союза.
3. Конфета "Маска"
Любимые сладости из СССР: вспоминаем любимые лакомства. Фото © Picturehistory.livejournal.com
Очередная конфета, которую точно нужно дать попробовать внукам, — это "Маска". В сборнике ГОСТа она описывается так: корпус из молочно-орехового пралине с добавлением порошка какао и жжёнки в шоколадной глазури. Но если в Союзе добавляли кешью, то сейчас орех заменили более дешёвым арахисом. Но всё ещё вкусно!
4. Конфета "Мишка на Севере"
5 конфет из советского детства, которые до сих пор можно купить в магазинах. Фото © Sagittario.livejournal.com
А помните "Мишку на Севере"? Ну конечно! Эту конфету с нежной начинкой придумали на Ленинградской фабрике имени Надежды Константиновны Крупской ещё в 1939 году. Несмотря на трудные времена войны и блокады Ленинграда, фабрика смогла выпустить три тонны этих вкусностей в 1943 году. После войны конфеты стали производить и на других фабриках Советского Союза.
5. Конфета "Кара-Кум"
5 конфет, которые во времена СССР обожали все. Фото © Picturehistory.livejournal.com
Шоколадные конфеты с ореховым пралине и вафлями были любимым угощением для миллионов советских жителей. Изначально они производились на Таганрогской кондитерской фабрике, но вскоре стали выпускаться и на других предприятиях. Обёртка фабрики "Красный Октябрь" с изображением верблюда и грузовика является настоящей ретронаходкой: сейчас на фантике остались одни верблюды.
Все представленные в этой статье конфеты продолжают радовать нас до сих пор. Однако, по мнению многих, они уже не такие вкусные, как раньше. Но, несмотря на это, предлагаем дать возможность любимым внукам попробовать эти замечательные сладости и поделиться с ними воспоминаниями о советском детстве.
ТАСС / Татьяна Кузьмина