В подземном переходе Львова больше года живёт американец с расстройством психики
Американец Эрик Муди, который живёт в подземном переходе Львова уже больше года. Обложка © t.me / stranaua
В подземном переходе Львова больше года живёт гражданин США по имени Эрик Муди. Как сообщают украинские СМИ, у мужчины есть психическое расстройство, однако он достаточно спокойный и благодарит каждого, кто угостит его едой или даст денег.
Американец обустроился в подземном переходе Львова. Фото © t.me / stranaua
Американец рассказал, что сам по образованию инженер и какое-то время жил в Киеве, однако там у мужчины возникли проблемы с наркотиками, за что он попал в тюрьму. После начала специальной военной операции (СВО) его перевезли во Львов. Зачем он вообще приехал на Украину и как оказался на улице, говорит спутанно, а домой возвращаться не планирует. Американское посольство знает о мужчине и готово помочь, однако иностранец боится, что его "схватят" спецслужбы США.
Ранее Лайф писал, что во Львове задержали мужчину за прослушивание песен "Ласкового мая". Приехавшие на место сотрудники предложили фанату Юрия Шатунова добровольно проехать в отделение, но он отказался. В итоге его силой запихали в автомобиль.