В подземном переходе Львова больше года живёт американец с расстройством психики

В подземном переходе Львова больше года живёт гражданин США по имени Эрик Муди. Как сообщают украинские СМИ, у мужчины есть психическое расстройство, однако он достаточно спокойный и благодарит каждого, кто угостит его едой или даст денег.

Американец рассказал, что сам по образованию инженер и какое-то время жил в Киеве, однако там у мужчины возникли проблемы с наркотиками, за что он попал в тюрьму. После начала специальной военной операции (СВО) его перевезли во Львов. Зачем он вообще приехал на Украину и как оказался на улице, говорит спутанно, а домой возвращаться не планирует. Американское посольство знает о мужчине и готово помочь, однако иностранец боится, что его "схватят" спецслужбы США.