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10 ноября, 15:08

В подземном переходе Львова больше года живёт американец с расстройством психики

<p>Американец Эрик Муди, который живёт в подземном переходе Львова уже больше года. Обложка © t.me / stranaua</p>

Американец Эрик Муди, который живёт в подземном переходе Львова уже больше года. Обложка © t.me / stranaua

В подземном переходе Львова больше года живёт гражданин США по имени Эрик Муди. Как сообщают украинские СМИ, у мужчины есть психическое расстройство, однако он достаточно спокойный и благодарит каждого, кто угостит его едой или даст денег.

Американец обустроился в подземном переходе Львова. Фото © t.me / stranaua

Американец обустроился в подземном переходе Львова. Фото © t.me / stranaua

Американец рассказал, что сам по образованию инженер и какое-то время жил в Киеве, однако там у мужчины возникли проблемы с наркотиками, за что он попал в тюрьму. После начала специальной военной операции (СВО) его перевезли во Львов. Зачем он вообще приехал на Украину и как оказался на улице, говорит спутанно, а домой возвращаться не планирует. Американское посольство знает о мужчине и готово помочь, однако иностранец боится, что его "схватят" спецслужбы США.

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Ранее Лайф писал, что во Львове задержали мужчину за прослушивание песен "Ласкового мая". Приехавшие на место сотрудники предложили фанату Юрия Шатунова добровольно проехать в отделение, но он отказался. В итоге его силой запихали в автомобиль.

Никита Осипов
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