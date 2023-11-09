Полицейские во Львове жёстко скрутили мужчину из-за песен "Ласкового мая"

Во Львове задержали мужчину, который громко слушал песни российской группы "Ласковый май". Соответствующие кадры опубликовало украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

Во Львове задержали мужчину за прослушивание песен "Ласкового мая". Видео © Telegram / Политика страны

Возмущённые русскоязычными композициями горожане вызвали наряд полиции. Приехавшие на место сотрудники предложили фанату Юрия Шатунова добровольно проехать в отделение, но он отказался. В итоге его силой запихали в автомобиль. Другие подробности инцидента не уточняются. В частности, остаётся неизвестной судьба задержанного мужчины.

Ранее сотрудничающий с российскими спецслужбами экс-разведчик ВСУ Руслан Сыровой рассказал, что служивших в Закарпатье украинских пограничников сослали на передовую за прослушивание песен "Руки вверх". Он также отметил, что его сослуживцы по большей части общались на украинском языке, а использование русского в рядах украинской армии категорически не приветствовалось.