Украинских пограничников сослали на передовую за прослушивание песен "Руки вверх"
Украинских пограничников отправили на фронт из-за группы "Руки вверх"
Служивших в Закарпатье украинских пограничников отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни популярной российской группы "Руки вверх". Об этом рассказал сотрудничающий с российскими спецслужбами экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой.
"Был случай, когда руководство сослало моих сослуживцев на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы "Руки вверх". Так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространённым за любую провинность", — цитирует ТАСС Сырового.
Экс-разведчик также отметил, что его сослуживцы по большей части общались на украинском языке, а использование русского в рядах ВСУ категорически не приветствовалось.
Ранее Лайф сообщал, что группа украинских военных сдалась в плен российским войскам под Купянском. Бойцы рассказали, что решили сложить оружие после того, как ВС РФ оказались на их позициях.
Getty Images / Andrew Burton