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Опубликовано 29 октября 2023, 10:02

Украинских пограничников сослали на передовую за прослушивание песен "Руки вверх"

Украинских пограничников отправили на фронт из-за группы "Руки вверх"

Служивших в Закарпатье украинских пограничников отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни популярной российской группы "Руки вверх". Об этом рассказал сотрудничающий с российскими спецслужбами экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой.

"Был случай, когда руководство сослало моих сослуживцев на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы "Руки вверх". Так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространённым за любую провинность", — цитирует ТАСС Сырового.

Экс-разведчик также отметил, что его сослуживцы по большей части общались на украинском языке, а использование русского в рядах ВСУ категорически не приветствовалось.

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Ранее Лайф сообщал, что группа украинских военных сдалась в плен российским войскам под Купянском. Бойцы рассказали, что решили сложить оружие после того, как ВС РФ оказались на их позициях.

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Getty Images / Andrew Burton

Наталья Исакова
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