В Одессе задержали девушку, которая в прямом эфире призналась в любви к РФ и ненависти к Украине

На Украине полиция арестовала жительницу Одессы, которая в прямом эфире призналась в любви к России и ненависти к Незалежной. Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы по уголовной статье.

Жительницу Одессы задержали за признание в любви к России. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Полиция Одесской области

Ранее две девушки из Одессы вышли в прямой эфир в соцсетях и вели стрим, как утверждают местные правоохранители, с "пропагандой пророссийского характера". Предположительно, они были нетрезвыми. Одна из них начала говорить о своей ненависти к Украине, а позже заявила, что любит Россию. После этого её подруга попыталась закрыть ей рот рукой.

На это видео обратили внимание местные правоохранители. По данным полиции Одесской области, девушку нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "о пропаганде войны". Также у участниц инцидента прошли обыски, у них изъяли телефоны.