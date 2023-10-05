Путин: Одесса — это, конечно, русский город, но чуть-чуть еврейский

Президент Владимир Путин пошутил о принадлежности Одессы, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба. Так, когда к российскому лидеру обратился журналист из Венгрии, который в 2022 году интересовался у него, сможет ли он посетить Одессу следующим летом, Путин вспомнил своего прошлогоднего собеседника.

Путин шутит об Одессе. Видео © LIFE

"Одесса — это, конечно, русский город, но чуть-чуть еврейский, но сейчас не будем об этом рассуждать", — пошутил президент.

В Валдайском форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии в этом году стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".