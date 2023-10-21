В Одессе публично порвали украинский флаг

По его данным, 18-летний житель Днепропетровской области гулял по Одессе и увидел украинский флаг на фасаде одного из зданий. Парень начал тянуть полотно, пока не порвал его. Прохожие вызвали полицию. Молодого человека задержали, ему грозит штраф или до трёх лет лишения свободы.