В Одессе публично порвали украинский флаг
"Страна.ua": Житель Одессы прилюдно разорвал флаг Украины, его задержали
Порванный в Одессе флаг Украины. Обложка © Национальная полиция Украины
В центре Одессы молодой мужчина прилюдно порвал флаг Украины. Об инциденте сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на полицию.
По его данным, 18-летний житель Днепропетровской области гулял по Одессе и увидел украинский флаг на фасаде одного из зданий. Парень начал тянуть полотно, пока не порвал его. Прохожие вызвали полицию. Молодого человека задержали, ему грозит штраф или до трёх лет лишения свободы.
Ранее экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор признал, что Вашингтон не сможет помешать ВС России освободить Харьков и Одессу. Полковник считает очевидным то, что российская сторона установит контроль над двумя этими историческими русскими городами.