В США признали, что не смогут помешать России освободить Харьков и Одессу
Офицер Макгрегор: США не смогут помешать Москве освободить Харьков и Одессу
Харьков и Одесса вернутся в состав России и американцы ничего не смогут с этим поделать, заявил в беседе с авторами ютуб-канала Godfrey Bloom Official экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.
"Русские возьмут всё, что принадлежит им исторически, и мы ни черта не сможем сделать с этим", — заявил военный.
Полковник считает очевидным то, что российская сторона установит контроль над двумя этими историческими русскими городами. По словам экс-советника Пентагона, западные страны давно объявили войну России, поэтому россияне уже освободили часть регионов, которые входили в состав Российской империи при правлении Екатерины II Великой.
В то же время офицер напомнил, что потери Соединённых Штатов были меньше, чем Советского Союза во Второй мировой войне. Также он заявил, что с фронта на сегодняшний день не вернулось уже 400–500 тысяч украинцев.
Ранее Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден был шокирован количеством противников поддержки Украины. Офицер напомнил, что именно американцы развязали конфликт на Украине, так как не слушали предупреждений России.
Telegram / Минобороны России