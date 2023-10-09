Харьков и Одесса вернутся в состав России и американцы ничего не смогут с этим поделать, заявил в беседе с авторами ютуб-канала Godfrey Bloom Official экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

"Русские возьмут всё, что принадлежит им исторически, и мы ни черта не сможем сделать с этим", — заявил военный.

Полковник считает очевидным то, что российская сторона установит контроль над двумя этими историческими русскими городами. По словам экс-советника Пентагона, западные страны давно объявили войну России, поэтому россияне уже освободили часть регионов, которые входили в состав Российской империи при правлении Екатерины II Великой.

В то же время офицер напомнил, что потери Соединённых Штатов были меньше, чем Советского Союза во Второй мировой войне. Также он заявил, что с фронта на сегодняшний день не вернулось уже 400–500 тысяч украинцев.