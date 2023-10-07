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Регион
Опубликовано 7 октября 2023, 15:09
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В США заявили, что Байдена шокировало число противников поддержки Украины

Полковник Макгрегор: Байден в шоке от числа противников поддержки Украины

Президент США Джо Байден был шокирован количеством противников поддержки Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву. Так, Республиканская партия напомнила о внутренних проблемах, таких как миграция и проблемы с медициной", сказал он в эфире ютуб-канала Stephen Gardner.

Офицер напомнил, что именно США развязали конфликт на Украине, так как не слушали предупреждений России. По его словам, всё, что нужно было сделать, — отказаться от членства Украины в НАТО.

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Ранее Дуглас Макгрегор предупредил о последствиях игнорирования Запада интересов России. По его словам, в таком случае Европа может быть втянута в разрушительную региональную войну.

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ТАСС / AP / Evan Vucci

Матвей Константинов
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