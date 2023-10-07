В США заявили, что Байдена шокировало число противников поддержки Украины

Президент США Джо Байден был шокирован количеством противников поддержки Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву. Так, Республиканская партия напомнила о внутренних проблемах, таких как миграция и проблемы с медициной", — сказал он в эфире ютуб-канала Stephen Gardner.

Офицер напомнил, что именно США развязали конфликт на Украине, так как не слушали предупреждений России. По его словам, всё, что нужно было сделать, — отказаться от членства Украины в НАТО.