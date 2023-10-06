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6 октября, 05:20

Европе предрекли страшную участь, если Запад продолжит плевать на интересы РФ

Полковник Макгрегор: Отрицание интересов России приведёт к войне в Европе

Отрицание Западом интересов России может привести к войне в Европе, предупредил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, перед Вашингтоном и его союзниками стоит "неприятный выбор".

"Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну", написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

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Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в вооружённом конфликте. Он напомнил, что военные запасы Запада и его поддержка Незалежной снижаются.

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Unsplash

Матвей Константинов
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